Messias a DAZN: “In pochi mi volevano, ma ho dimostrato il mio valore”

Ecco le parole di Junior Messias ai microfoni di DAZN dopo il match di Marassi

Sulla partita: “La squadra ha cercato di fare la partita. Quando ti fanno subito gol cambiano un po’ i piani della partita. La squadra ha cercato di ritornare in partita, però purtroppo il Milan oggi è stato all’altezza”.

Sul gol che manca: “Giustamente oggi abbiamo cercato di andare in gol. Do anche merito al Milan, è una squadra fortissima che lotta per lo scudetto e veniva da due sconfitte. Oggi erano molto più concentrati”.