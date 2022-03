Junior Messias, il futuro resta incerto: si pensa ad un’alternativa

Il riscatto del brasiliano è in bilico. Maldini ha già in mente su chi puntare per il futuro della fascia destra rossonera

Redazione Il Milanista

Resta incerto il futuro di Junior Messias. Il brasiliano, in prestito con diritto di riscatto fissato a 5,4 milioni di euro, non ha convinto pienamente la dirigenza rossonera che prenderà una decisione solo a fine stagione. Qualora non dovesse essere riscattato il Milan si getterebbe sul mercato alla ricerca di un profilo che possa coprire entrambe le corsie laterali di centrocampo.

Il rendimento stagionale di Messias è stato al di sotto delle aspettative. Nelle 18 presenze stagionali in Serie A - di cui solo il 37% da titolare - è andato in gol solo 4 volte senza far registrare assist.

Se il discorso si estende alla competizione europea, il suo bottino in Champions League può solo contare sul gol decisivo nella trasferta al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid, per un totale di 5 gol in 23 presenze totali in stagione.

Per questo motivo il Milan sarebbe alla ricerca di un profilo più versatile. In cima alla lista di Paolo Maldini ci sarebbe il nome di Domenico Berardi. L'esterno in forza al Sassuolo è reduce da un'ottima annata che lo ha visto anche protagonista nella cavalcata azzurra alla conquista dell'Europeo. C'è da battere la concorrenza del Napoli che sembra sia interessata al calciatore.

Ad oggi però i discorsi sono rimandati a giugno e molto dipenderà dalla permanenza o meno di Junior Messias ma la dirigenza comincia già a pensare al mercato estivo in vista della prossima stagione.