Messi al PSG – Ora è ufficiale. Ecco il post

Lionel Messi è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. I transalpini hanno annunciato l'arrivo dell'argentino su Twitter

Una notizia che era nell'aria già dalla settimana scorsa quando il Barcellona ha annunciato di non aver ricevuto il via libera dalla Liga per il rinnovo della Pulce. Un post su Twiter di poche parole ma molto chiare: "Leo Messi non continuerà a giocare nel Barcellona".

E nei giorni successiva era partito il totoclub per l'argentino: solo due squadre erano in lizza per assicurarsi Messi: il PSG e il Manchester City. Gli inglesi, tramite il loro allenatore Pep Guardiola, si erano chiamati fuori: "Abbiamo investito molto su Jack Grealish e indosserà il numero 10, perché puntiamo tanto su di lui. Inoltre, pensavamo che Leo sarebbe rimasto al Barcellona. In questo momento, Messi non è nei nostri piani. Messi giorno dopo giorno, partita dopo partita, ha realizzato qualcosa di unico. Tutto quello che posso dirgli è grazie mille per aver portato il Barcellona ad un livello straordinario, permettendo a questo club di dominare il mondo per un decennio insieme ai suoi compagni. Gli auguro il meglio per il resto della sua carriera". I francesi con il loro tecnico invece avevano ammesso la trattativa: "Stiamo valutando e analizzando tutte le possibilità del mercato e Messi è una di queste. Se ci saranno informazioni le comunicheremo a breve. Quando parli di giocatori di questo valore, penso che tanti club, compreso il PSG, possono cogliere o meno queste situazioni - assicura l'allenatore - il club sta lavorando intensamente ma non ho altre informazioni. Sappiamo cosa è successo ieri, ma credo che l'importante sia vincere contro Troyes e iniziare bene la stagione".