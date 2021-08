Messi al PSG: l’annuncio del fratello dell’emiro sui social

Il fratello dello sceicco del PSG ha annunciato con un post su Twitter che la trattativa per portare Messi in Francia si è conclusa

Dopo aver vinto tutto con la maglia del Barcellona Lionel Messi è stato costretto a lasciare la sua casa. Una notizia che lasciato tutti a bocca aperta. L'accordo tra la Pulce e i blaugrana era stato trovato, ma LaLiga ha posto il veto sul rinnovo dell'argentino per questioni economiche. Un modo di salvaguardare il club catalano da un possibile fallimento.

Ma dove giocherà il 6 volte Pallone d'Oro la prossima stagione? Sicuramente no al Manchester City, come annunciato da Pep Guardiola nella giornata di ieri. Rimane dunque un solo club: il PSG . Pochettino ieri era uscito allo scoperto ammettendo la trattativa. E ora arrivano conferme.

Ora mai, dunque, Messi è pronto alla sua nuova avventura. Un'esperienza nuova per l'argentino che è cresciuto ed ha sempre giocato al Barcellona. Ma quanto guadagnerà l'argentino all'ombra della Tour Eiffel?

Secondo quanto riportato da RMC e da L'Equipe il club parigino avrebbe offerto all'argentino un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 40 milioni netti a stagione. Una cifra record che faranno di Messi il giocatore più pagato al mondo. Senza dimenticare i tanti bonus legati alla vittoria della Ligue 1 o della Champions League (vera ossessione dei transalpini) o di premi individuali

Un'offerta impostata in modo diverso da quella del club catalano che puntava ad allungare il contratto della Pulce spalmando l'ingaggio in più stagioni. Non ci resta che dire "Bienvenue Messi".