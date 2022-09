Meret: “Sfida col Milan? Speriamo di vincere. Quella gara ci dirà tanto”

Domenica sera a San Siro andrà in scena l’attesissimo big match tra Napoli e Milan. I rossoneri affronteranno in casa i diretti avversari per la vittoria dello scudetto. Attualmente infatti entrambe le formazioni si trovano a 14 punti in classifica e la vittoria di domenica potrebbe risultare decisiva per gli scontri diretti. Proprio del big match ha parlato Alex Meret, portiere partenopeo. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’estremo difensore azzurro ha commentato quali sono gli obiettivi per questa stagione. Vediamo di seguito le sue dichiarazioni: