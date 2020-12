Mercoledì incontro per il rinnovo di Calhanoglu: parti ancora lontane

MILANO – Il futuro in rossonero di Hakan Calhanoglu passa per l’incontro che mercoledì si terrà tra i dirigenti del club e l’agente del calciatore. A riferirlo è il giornalista Claudio Raimondi durante Pressing. A Casa Milan si discuterà il rinnovo del contratto del turco. Le parti sono ancora molto lontane, con il Milan che offre 3,5 milioni a stagione e l’entourage del giocatore che ne chiede 6. Sullo sfondo rimane l’Inter pronta ad ingaggiare l’ex Leverkusen a parametro zero durante il mercato estivo. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<