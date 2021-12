Da Svanberg a Kessiè: il Tottenham insidia il Milan

Pochi giorni all'inizio del mercato di gennaio. Al Milan piace Svanberg, ma occhio al Tottenham, che ha puntato anche Franck Kessiè.

Redazione Il Milanista

Domani i rossoneri riprenderanno gli allenamenti a Milanello, in vista della prima sfida del nuovo anno, che vedrà il Milan impegnato a San Siro il 6 gennaio contro la Roma di Mourinho. Stefano Pioli è in attesa di recuperare per la partita alcuni infortunati come Calabria, Leao e Rebic. Contro i giallorossi non ci saranno sicuramente Bennacer, Kessiè e Ballo-Toure, che partiranno per la Coppa d'Africa. Per quanto riguarda l'ivoriano, la sua assenza sarà molto importante, considerando anche l'ultima partita ad Empoli in cui Pioli l'ha schierato trequartista e lui ha messo a segno una doppietta. Una soluzione che il tecnico rossonero non potrà adottare per almeno un mese.

Di Kessiè si parla sempre anche in ottica mercato. Il rinnovo stenta ancora ad arrivare, anche se, come riportato qualche giorno fa da Fabrizio Romano, il Milan farà ancora un tentativo. Il rischio è quello di perderlo a parametro zero, dato che il suo contratto scade a giugno 2022 e l'ivoriano piace a molti club. Secondo il "Daily Express", il Tottenham di Antonio Conte lo vorrebbe come rinforzo a centrocampo e sarebbe in trattative avanzate per il classe 1996.

La società londinese non è interessato solo all'ivoriano. A Conte piace anche un altro centrocampista della Serie A, ovvero Mattias Svanberg, in scadenza di contratto a giugno 2023. Il centrocampista del Bologna è un'obiettivo anche di Maldini, che vorrebbe arrivare allo svedese con uno scambio di cartellini in prestito con diritto di riscatto con Rade Krunic. Il classe 1999 è diventato un leader della squadra di Mihajlovic, che quest'anno non ha mai rinunciato a lui, mandandolo in campo in tutte le 19 giornate di campionato finn qui disputate.