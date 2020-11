Medico Maradona: “Rimosso il coagulo di sangue. Rimarrà sotto osservazione”

MILANO – Dopo essere stato ricoverato in un ospedale de La Plata per dei controlli, Diego Armando Maradona nella serata italiana di ieri è stato operato al cervello in una clinica argentina. Un’operazione avvenuta con successo come riferito dal suo medico Leopoldo Luque: “Siamo riusciti a rimuovere il coagulo di sangue. Diego ha affrontato bene l’operazione. È sotto controllo. C’è un po’ di drenaggio. Rimarrà sotto osservazione“. L’argentino, neo 60enne, era stato ricoverato dopo una caduta.