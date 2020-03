Mazzola: “Il calcio dovrà rappresentare la rinascita”

Un po’ come successe nel dopoguerra per Sandro Mazzola, anche in questa occasione il pallone dovrà diventare un simbolo di speranza, ecco perché per il 77enne sarebbe importante ricominciare a giocare non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno.

“A mio parere bisogna riprendere, magari finendo ad agosto. Anche per dare la sensazione ai più giovani che giocano nelle piccole squadre che il calcio, se fatto in un certo modo, può vincere tutto. Ci credo molto in quel che dico”, ha affermato a Tuttomercatoweb.