Mazzola sulla lotta Scudetto: “Lo vince sicuramente il Milan”

L'ex giocatore nerazzurro ha parlato a Tuttosport della lotta Scudetto tessendo le lodi alla sua Inter.

In esclusiva ai taccuini di Tuttosport ha parlato l'ex giocatore dell'Inter Sandro Mazzola che sulla lotta Scudetto ha detto: “Inter? Mi piace, è una squadra tosta. Contro il Liverpool ha fatto bene, sono stati sul pezzo, ma ora devono pensare al campionato. Apprezzo molto Simone Inzaghi: ha il piglio da Inter, la mentalità dei vincenti. L’eliminazione in Champions League ci può stare, anche ai miei tempi il Liverpool era un osso durissimo e ha mantenuto quelle caratteristiche. Scudetto? Lei non mi vede, ma io mi sto toccando qualcosa . Anzi, dicono una cosa: lo vince sicuramente il Milan”. Queste le parole rilasciate a Tuttosport da una leggenda dell'Inter come Sandro Mazzola il quale ha parlato della lotta Scudetto e del testa a testa tra Inter e Milan.

Il noto giornalista Paolo Condò è invece tornato sul Real Madrid

In esclusiva negli studi di Sky Sport è intervenuto il noto giornalista Paolo Condò che sulla super vittoria del Real Madrid sul Paris Saint Germain di ieri sera ha detto: "Il titolo è Karim The Dream. Mai sottovalutare il cuore di un campione. Ha fatto una cosa eccezionale, una partita incredibile. Dopo l'errore di Donnarumma il PSG è sparito dal campo e questo ti dice che non sono una squadra, sono solo un insieme di grandi giocatori. Nel Real i calciatori decisivi sono sempre quelli che hanno vinto le tre Champions di fila, come Modric che ha giocato una partita incredibile". Queste le parole in esclusiva dagli studi di Sky Sport dove è intervenuto il noto giornalista Paolo Condò che ha parlato della super vittoria del Real Madrid sul Paris Saint Germain di ieri sera.

La giocatrice Alia Guagni ha parlato a Dazn

“Il Real Madrid sta crescendo e investendo, mi voleva, ma io preferivo restare a Firenze. Poi in un momento diverso è arrivato l’Atletico e mi è sembrato giusto accettare quell’esperienza. Giocare e vivere all’estero fa crescere. In Italia c’è ancora molto da fare. La Juve ha investito molto e ora si iniziano a vedere i risultati, mentre per quanto riguarda altri club si vedranno i frutti nei prossimi anni. Quando ho iniziato non pensavo che il calcio potesse diventare un mestiere, era passione pura, poi ho visto che c’erano margini di crescita e soprattutto che è cambiata la mentalità. Ora che ci si avvicina al professionismo sta cambiando la visione generale. Milan? È stato bello tornare in Italia, sono arrivata in un gruppo che mi ha accolto benissimo, è stato emozionante".