Milan, Caldara finalmente torna a brillare, i rossoneri sorridono

Mattia Caldara del Venezia, di proprietà rossonera è tornato al goal dopo quasi 4 stagioni a secco. Riuscirà il difensore a riscattarsi?

Fino a qualche stagione fa Mattia Caldara veniva considerato come uno dei migliori difensori italiani in prospettiva. Fu acquistato per una cifra intorno ai 30 milioni di euro dal club rossonero nel 2018. Il giovane difensore però non è mai riuscito a ripagare le attese. Troppi gli infortuni che lo hanno tenuto lontano dai campi di gioco. Inoltre aveva un pessimo rapporto con Stefano Pioli, che non lo ha mai considerato come una prima scelta nel reparto difensivo.