MILANO – Accostato più e più volte a Inter e Milan Nemanja Matic, centrocampista del Manchester United in scadenza, ha parlato del suo futuro: “La mia prima opzione è il Manchester United. È un onore giocare per questo club, voglio vincere tanti trofei qui. Rinnovo? Non abbiamo ancora avuto contatti. Se rimarrò, sarà un onore. Altrimenti, la vita va avanti”