Materazzi stoccata a Ibra? Il commento sotto una foto di Eto’o

Questo pomeriggio Samuel Eto’o, ex attaccante dell’Inter, ha postato sui social network una foto che lo ritrae in compagnia della figlia. Location prescelta Corso Vittorio Emanuele a Milano, dove i due sono stati evidentemente impegnati in una sessione di shopping, come dimostrato dal sacchetto di una nota azienda di abbigliamento a basso prezzo.

Tra i commenti al bel quadretto di famiglia, anche quello del collega Marco Materazzi. Suo compagno nel club nerazzurro ha così salutato il camerunese: “Il vero Re di Milano!”. Sebbene possa essere interpretata come una citazione al soprannome del 38enne, noto come il Re Leone, sorge il dubbio sibillino che si sia trattata di una frecciata al Re rossonero Zlatan Ibrahimovic, con cui in passato ci furono delle tensioni.