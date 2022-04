Stasera Milan-Genoa: il Match program della sfida di San Siro

Stasera si gioca Milan-Genoa. Andiamo a vedere il match program del match di San Siro. Il comunicato ufficiale

Il Milan attraverso un comunicato ufficiale ha fatto sapere che è tornato il match program in vista del match di Serie A di stasera tra Milan e Genoa in programma alle ore 20.45.

“FORZA MILAN! C'è Milan-Genoa e torna il Match Program interattivo pensato per tutti i tifosi rossoneri, che potranno seguire, anche da casa, tutte le news, le statistiche e le curiosità della partita di San Siro. Forza Milan racconta le gesta del Diavolo in formato digitale, un Match Program a portata di tablet e smartphone che vi offrirà un’esperienza interattiva, completamente rivoluzionata nella grafica. In questo 17esimo numero stagionale troverete tutte le parole verso la sfida, un focus statistico sui numeri di Tomori, la Playlist musicale d'autore, firmata Radio 105. Spazio anche a interviste esclusive, all'analisi dell'avversaria e ai precedenti storici da rivivere. E poi tante foto, video e curiosità che vi diranno tutto su Milan-Genoa. Il 17esimo numero del Match Program firmato AC Milan vi aspetta”. Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito al match program dei rossoneri.