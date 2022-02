Andiamo a vedere il match preview di Milan-Udinese

Tra poche ore si giocherà Milan-Udinese. Andiamo a vedere il match preview del match di San Siro delle 18.45

"Un giorno insolito a un orario ancora più insolito: il Milan è pronto ad affrontare l'Udinese di venerdì alle 18.45. Un appuntamento importante e delicato, da non sbagliare e da vincere. A San Siro i rossoneri devono superare un nuovo esame per riscattare anche Salerno e rimanere ancora in vetta. Ecco la nostra Match Preview".

Qui Milanello

"Sono certe le assenze di Bennacer per squalifica e di Ibrahimović per infortunio. Attenzione alle diffide: l'ammonizione potrebbe costar caro a Díaz, Hernández e Romagnoli, costringendoli a saltare la trasferta di Napoli. I rossoneri hanno ricominciato la preparazione lunedì a Milanello, lavorando su ogni aspetto: atletico, tecnico e tattico. Kessie dovrebbe riprendersi il posto da titolare in mediana, in campionato non accade da dicembre. Rebić: dopo il gol all'Arechi si sta rilanciando e ha proprio nell'Udinese una "vittima" speciale: la doppietta casalinga nel 2020 sbloccò la sua avventura milanista".

Le parole di Pioli

"Ho visto la mia squadra attenta e determinata - così Mister Pioli nella conferenza stampa della vigilia -, l'Udinese sarà difficile da affrontare. Stiamo bene, anche se veniamo da una prestazione con degli errori. In settimana abbiamo analizzato e lavorato, domani mi aspetto una prova più solida. Il nostro obiettivo rimane quello di migliorare il punteggio dello scorso campionato, se questo ci porterà anche a vincere lo Scudetto vorrà dire che avremo fatto qualcosa di straordinario".

Qui Udinese

"La formazione di Cioffi non viaggia in acque sicure. I 25 punti provvisori piazzano l'Udinese al sedicesimo posto, solo a +3 dalla zona retrocessione ma con due gare in meno. Lontani dalla Dacia Arena, dove lo scorso weekend hanno fermato la Lazio (1-1), i friulani si stanno muovendo a fatica: 0-4 a Verona, 0-0 in casa del Genoa e 0-2 a domicilio della Juve nel 2022. La buona notizia è il pieno recupero di Pereyra, come quello di Udogie. Nel loro 3-5-2 attenzioni particolari per il reparto offensivo: l'ex Deulofeu sembra in grande forma e Beto ha già colpito all'andata.

Le parole di Cioffi

"Stiamo parlando della capolista - così Cioffi ai microfoni di Udinese TV -, la squadra ad oggi più forte del campionato: di sicuro dovremmo essere perfetti. Pioli e il suo staff hanno fatto e stanno facendo un lavoro incredibile. Hanno una identità molto forte ma noi non ci presenteremo a testa bassa. Dobbiamo e vogliamo fare punti perché per noi sono importantissimi. La solidità e il coraggio devono essere il nostro biglietto da visita". Questo il comunicato del Milan