Porto, Conceicao : “Abbiamo bloccato i punti forti del Milan”

Nel post partita di ieri sera tra Milan-Porto, il tecnico lusitano Sergio Conceicao, ha analizzato il match dei suoi ragazzi.

Ieri pomeriggio si è giocata Milan-Porto. Match valido per la quarta giornata del Gruppo B della Champions League. La squadra portoghese è passata in vantaggio grazie al goal di L.Diaz, arrivato al 6' minuto di gioco. Successivamente un'autogoal di Mbemba al 61' ha riportato il risultato in parità. L'incontro tra le due squadre è finito in parità con il risultato di 1-1. La partita di ieri era fondamentale in ottica passaggio del turno. I rossoneri infatti ad oggi si trovano ultimi in classifica con 1 solo punto. Niente è ancora perduto, il Liverpool ieri sera ha battuto 2-0 ad Anfield la formazione del Cholo Simeone. La qualificazione per il Milan resta comunque complicata ma vi è ancora un minimo spiraglio.

Il tecnico in conferenza stampa ha analizzato il pareggio, dichiarando che la sua squadra meritasse di vincere per via delle poche occasioni create dagli avversari. "Abbiamo fatto due belle partite, è mancato qualcosa a livello offensivo. Abbiamo avuto le occasioni per vincere. Il primo tempo è stato fantastico non abbiamo fatto giocare i centrocampisti del Milan. Ci sono state le occasioni per fare il 2-0, loro hanno creato poco, ma non per mancanza di qualità". Queste sono state le parole dell'allenatore del Porto. Il quale ha espresso la poca lucidità dei suoi ragazzi sotto porta.