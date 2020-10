Massimo Ferrari: “Essere nel CdA del Milan è motivo di orgoglio”

MILANO – Nella giornata di oggi, durante il CdA, in casa Milan non c’è stata solo la nomina di Franco Baresi a vicepresidente onorario del Milan. Infatti nel Consiglio d’Amministrazione è entrato Massimo Ferrari, che già faceva parte dell’Associazione Piccoli Azionisti del Milan avendo una quota pari allo 0,07%. Ferrari, romano classe ’61 è un manager e Consigliere di Amministrazione della Cairo Communication, Tim, Equita, ha commentato la sua nomina con un post sul proprio profilo Twitter: “Con grande gioia e onore entro a far parte del CdA del Milan. Motivo di orgoglio ma soprattutto d’impegno per aiutare la squadra nel raggiungere grandi e prestigiosi successi“. Ecco il post completo: