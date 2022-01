Massimo Ambrosini a DAZN:” Derby? L’Inter sta meglio”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare del Derby della Madonnina.

DZEKO O LUKAKU-"Per questo modo di giocare sì. Per questo modo di intendere il calcio, trenta metri più avanti, è più funzionale. Se giochi molto più vicino alla porta e dai libertà ai centrocampisti, quindi hai un concetto di squadra in cui c’è più partecipazione al gioco corale, Dzeko fisicamente integro che sta bene dal punto di vista di conoscenza calcistica e connessione coi compagni è un altro giocatore rispetto a Lukaku. Dal punto di vista del gioco, di come anche gli altri traggono vantaggi da quello che fa Dzeko è più funzionale. Poi magari Lukaku avrebbe fatto ancora più gol".