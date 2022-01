Manchester United, è fatta per Van de Beek all’ Everton

Un ' ex obiettivo rossonero, è appena approdato nella sua nuova squadra. Si tratta di Van de Beek di proprietà del Manchester United.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate da BBC Sport, l' Everton avrebbe trovato un accordo con il Manchester United per il trasferimento di Donny Van de Beek. Il calciatore dei Reds si accaserà alla corte di Lampard in prestito fino a giugno. Donny in questo avvio di stagione ha collezionato finora solamente 380 minuti di gioco con la maglia dello United. La priorità del ragazzo infatti è quella di ritornare protagonista e per farlo dovrà certamente trovare più spazio. Il centrocampista è sbarcato nel 2020 a Manchester dall' Ajax, per una cifra che si aggirava intorno ai 45 milioni di euro.