Milan, per la difesa quanti nomi! Vediamo i preferiti di Massara

Il Milan è in cerca di un vice Kjaer, il quale dovrà rimanere fermo ai box per tanto tempo. Vediamo i nomi che circolano in casa rossonera

Redazione Il Milanista

Dopo l'infortunio di Simon Kjaer, il Milan è alla ricerca di un nuovo interprete difensivo. Il danese resterà fuori a lungo, ed inoltre i ricambi non convincono in pieno il tecnico Stefano Pioli. Il Ds Massara e Maldini sono alla ricerca di nuovi profili sia provenienti dall'estero che dal nostro campionato, i quali possano apportare più solidità difensiva. Per il budget di mercato tanto dipenderà dalla qualificazione al prossimo turno di Champions League, senza Europa invece si potrebbe andare su un "comodo" prestito con diritto di riscatto.

Tra i difensori sotto il mirino di Massara c'è Nikola Milenkovic, in forza alla Fiorentina. Il classe 1997 conosce bene la Serie A ed inoltre è stato lanciato proprio da Stefano Pioli quando allenava a Firenze. Il contratto del calciatore scadrà nel 2023 e quindi la viola potrebbe chiedere una cifra elevata per lasciar partire il proprio gioiello difensivo.

Un' altro nome è quello di Luiz Felipe, difensore dei capitolini. Il biancoceleste classe 1997 andrà in scadenza il 30 giugno 2022 e difficilmente rinnoverà il proprio contratto. Il giocatore è un vero e proprio pilastro di Sarri e nonostante la sua giovane età ha una sicurezza di gioco fuori dal normale. L'unico tassello da superare è il fatto che difficilmente il presidente biancoceleste Claudio Lotito lo lascerà partire a gennaio a campionato in corso. Altri profili interessanti sono quelli di Malang Sarr in rottura con il Chelsea, Benoit Badiashile del Monaco ed infine Becir Omeragic dello Zurigo.