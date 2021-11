Massara a Prime: “Abbiamo solo un risultato. Rinnovo di Pioli? Possibile questione di giorni”

Ecco le parole del direttore sportivo del Milan Frederic Massara ai microfoni di Amazon Prime

Frederic Massara, d.s. del Milan, nel prepartita di Atletico Madrid-Milan, è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime. Ecco le sue parole: "È una partita decisiva, la classifica ci impone una vittoria e c'è solo un risultato. Sappiamo che è difficile, l'Atletico non perde quasi mai in casa, ma noi siamo qua per vincere. Ci proveremo".