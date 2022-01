Massara:”Oggi sarà difficile, lo Spezia ha messo in difficoltà tante squadre”

Il Ds rossonero Federic Massara ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel pre partita di Milan-Spezia.

Nel prepartita di Milan-Spezia, ha parlato ai microfoni di Dazn ,il Ds rossonero Federic Massara. Vediamo le parole del dirigente rossonero :"Ogni partita è decisiva, per proseguire questo percorso. Dobbiamo sempre cercare di migliorare e pensare solo alle nostre partite. Oggi sarà difficile, lo Spezia ha messo in difficoltà tante squadre, dovremo fare attenzione. L'infortunio di Tomori non è grave, se ci sarà l'opportunità per completare la rosa, specie in difesa, ci faremo trovare pronti. Lo faremo solo per migliorare la squadra".