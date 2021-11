Massara: “L’assenza di Calabria peserà, Kalulu e Florenzi buone soluzioni”

Il giornalista di Sky Sport Dario Massara ha parlato di due giocatori rossoneri. Ecco le sue parole, ma non solo.

Il noto giornalista di Sky Sport Dario Massara ha parlato e ha detto: “Kalulu può essere una soluzione così come Florenzi anche se è reduce da un’operazione al ginocchio. Andrea Conti mi sembra fuori dal progetto e sicuramente a gennaio partirà per ritrovare spazio. Davide Calabria mancherà non solo per l’apporto sul campo ma anche per il carattere dimostrato in campo. Sono curioso di vedere Junior Messias che dopo tante assenze, rientra finalmente in gruppo”. Queste le sue parole.

Le parole di Franco Neri sulla lotta Scudetto

“Se i bianconeri sono ancora in corsa per lo scudetto? Si, è ancora molto lunga. Difficile che la vecchia signora riesca a portare a termine un’altra rimonta, ma non è tutto perduto. Se le squadre davanti avranno qualche momento di sbandamento, i bianconeri dovranno essere bravi a sfruttarlo, bisogna ricominciare a vincere partite con regolarità come una volta. Di scudetto comunque non parlerei in questo momento”. Queste le parole di Franco Neri in esclusiva a Juventusnews24.

Infine Giuseppe Sala ha parlato ancora dello stadio San Siro

“Tenere in sicurezza il Meazza e fare una buona manutenzione è qualcosa che costa tra i 5 e i 10 milioni all’anno. Ai tanti che si fanno avanti, penso a Moratti: se lo vogliono acquisire, noi siamo felicissimi. Il problema vero è che il Comune di Milano non può, per il bene dei cittadini, tenersi dei costi per impianti inutilizzati. Quindi faccio un appello a chi vuole salvare lo stadio: il modo migliore è trovarne un uso, una formula, si facciano avanti e noi siamo disponibili quando sarà il momento a cedere questo bene. Mi rivolgo a Moratti visto che ho sentito la sua disponibilità a fare parte di questa iniziativa”. Queste le parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell’inaugurazione della nuova sede di Ntt Data.