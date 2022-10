Massara e Maldini continuano a pianificare il futuro, occhio al brasiliano

Maldini e Massara, che in questi anni si sono dimostrati abilissimi nel trovare soluzioni low-cost per rinforzarsi ed ecco il nome in auge

Riecco la Serie A, dopo le due settimane di stop oggi si torna a giocare. Il Milan sarà ospite al Castellani contro l'Empoli di Paolo Zanetti, in una partita tutto che tranne dall' esito scontati. Nonostante sia ripartito il campionato, la dirigenza rossonera continua a pianificare il proprio mercato.

Maldini e Massara, che in questi anni si sono dimostrati abilissimi nel trovare soluzioni low-cost per rinforzarsi, stanno valutando quei calciatori che potrebbero lasciare gli attuali club.

Uno degli obiettivi del recente passato, ma che potrebbero tornare in auge in futuro, si chiama Douglas Luiz. Centrocampista tuttofare brasiliano, in forza all’Aston Villa e sondato dal Milan la scorsa estate dopo il ‘flop’ dell’operazione Renato Sanches.

Douglas Luiz è in scadenza a giugno 2023. La dirigenza dell’Aston Villa ha scelto di non cederlo la scorsa estate sperando di trovare con il classe ’98 un accordo per il rinnovo durante la stagione.

Ma tale opzione al momento è lontana e poco praticabile. Lo ha fatto intendere anche Steven Gerrard, il tecnico dei ‘Villans’, nella conferenza stampa di ieri: “Non ci sono novità sul rinnovo di Douglas Luiz, non è cambiato nulla. Io lo vedo concentrato e motivato, i proprietari hanno voluto trattenerlo per questa stagione. Per il resto non c’è nulla da segnalare”.