Massara e Maldini al lavoro per blindare un altro pilastro rossonero

Bisognerà trattare anche per riuscire a chiudere, il prima possibile, le pratiche relative a Ismael Bennacer e Pierre Kalulu, rispettivamente con accordi in scadenza il 30 giugno 2024 e 2025. Per l’algerino servono tanti soldi, sui 4/4,5 milioni di euro netti a stagione per strappare il suo sì.

Per il francese, che attualmente è tra i calciatori con lo stipendio più basso in rosa, potranno bastarne due milioni. Per l’ex Lione, arrivano conferme in merito alla firma immediata, fino al 30 giugno 2027. Lo riporta anche TodoFichajes, che sottolinea come sarà proprio Kalulu il prossimo a passare a Casa Milan, in via Aldo Rossi, per mettere nero su bianco.