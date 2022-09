Massara-Maldini show, regalano Sergino Dest a Stefano Pioli

La dirigenza rossonera ha messo a segno un colpo di mercato magistrale. Dopo lo sbarco di Vranckx a Milano , i due dirigenti hanno stretto i rapporti con il Barcellona per Sergino Dest . L’infortunio di Alessandro Florenzi ha messo in seria difficoltà Stefano Pioli.

C’era qualche dubbio sull’ingaggio stagionale del giocatore. Attualmente guadagna 3,8 milioni netti al Barcellona, e non era chiaro se il club di Laporta avesse contribuito al pagamento. In realtà questo sarà interamente a carico del Milan. E adesso l’accordo totale è stato raggiunto. L’arrivo di Sergino Dest può rappresentare una gran buona notizia, sia per tutti i tifosi che anche per Stefano Pioli.