Massara e Maldini mettono gli occhi su un gioiellino della Ligue 1

La lotta scudetto non impedisce a Maldini e Massara di guardare qualche prospetto interessante per la prossima stagione. Il Milan stando alle ultime indiscrezioni starebbe osservando un gioiellino della Ligue 1 per rinforzare l'organico: si tratta di Mamadou Coulibaly , 17enne in forza al Monaco .

Il giovane centrocampista attualmente nelle giovanili del club dello Stade Louis II viene paragonato a Camavinga data la sua abilità nel giocare da mezzala oltre che ricoprire il ruolo di regista. I rossoneri adesso studiano l'offensiva per strapparlo ai monegaschi. L'intenzione del club di via Aldo Rossi - secondo le ultime indiscrezioni della Gazzetta dello Sport - sarebbe quella di impostare un percorso per tappe, proprio come quello di Kalulu in modo tale da plasmare alla perfezione il giovane talento e di farlo diventare - in caso - un potenziale titolare.