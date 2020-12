Massara: “C’è sintonia in società. Sul rinnovo di Ibrahimovic…”

MILANO – Queste le parole rilasciate nel pre-partita di Sampdoria-Milan, decima gara di campionato, da Frederic Massara:

SULLA POSIZIONE IN CLASSIFICA – C’è una leadership forte che è quella dell’allenatore, Pioli. Poi abbiamo l’esempio Ibra che con la sua tenacia e ricerca costante del risultato, ci da quel quid in più.

SUI RISULTATI OTTENUTI SINO AD ORA – Stiamo facendo molto bene a livello societario, con una costruttiva dialettica. Ciò ha portato ad un bel progetto da perseguire. La nostra visione è riportare il Milan ad alti livelli, il prima possibile, ma con un occhio alle spese.

SUL FUTURO DI IBRAHIMOVIC – Ibra ora è con noi e non abbiamo ancora parlato di rinnovo. Dipenderà molto da lui e sino ad ora ha dimostrato di volere restare qui. Anche il Milan penso gli stia dando molto a livello di voglia che ci auguriamo, gli rimarrà a lungo.

SU BRAHIM DIAZ E DALOT – Da una parte c’è un aspetto che il mercato attuale è diverso da quello degli anni passati. Il prestito è molto usato. Poi, come per Rebic, quando ci sono le condizioni per trasformare i prestiti in acquisti definitivi, agiamo di conseguenze. Ci siederemo al tavolo con i rispettivi club di Dalot e Brahim Diaz e valuteremo il da arsi.