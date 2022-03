Marzo, quanti impegni per le formazioni rossonere

Con una nota sul proprio sito internet il Milan ha pubblicato il recap degli impegni delle proprie formazioni per il mese di marzo

Come per la Prima Squadra maschile, il mese di marzo vivrà sull' alternanza Serie A/Coppa Italia : le rossonere di Ganz ospitano il Napoli al Vismara domenica alle 14.30 prima di trasferire il focus sulla Semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Juventus. Il programma propone poi due big match di campionato contro la Roma al Tre Fontane e la Fiorentina al Vismara.

Quattro partite di campionato a marzo per la formazione di Mister Giunti, che insegue l'obiettivo playoff cercando di coronare la grande rimonta iniziata a dicembre e proseguita in questo inizio di 2022. In trasferta contro Napoli e Fiorentina, in casa contro Lecce e Verona: i nostri U19 possono cercare di incamerare altri punti preziosi per il rush finale della stagione.