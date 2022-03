La previsione di Martinez: “Doti rare per un bambino così piccolo”

Momento di gloria per Pierre Kalulu, il difensore rossonero ha conquistato tutti grazie a prestazioni di ottimo livello.

Momento di gloria per Pierre Kalulu, il difensore rossonero ha conquistato tutti grazie a prestazioni di ottimo livello. La tifoseria rossonera lo celebra e nel frattempo Stefano Pioli lo considera sempre di più una risorsa aggiuntiva. Quando chiamato in causa ha sempre fatto il suo sporco lavoro, e nelle ultime apparizioni è sembrato ancora più maturo e pronto per il grande salto. Massara e Maldini hanno fatto un vero e proprio affare a prelevarlo dal Lione per soli 480 mila euro . Oggi il suo valore è aumentato in maniera esponenziale, sino a toccare i 20 milioni di euro .

"Quando arrivò aveva sette anni, ma già si vedeva il suo più grande pregio, ovvero l’intelligenza tattica. Si giocava a 5 e io lo schieravo al centro della difesa perché il ruolo del terzino non era contemplato in un campo così piccolo. Quando gli dicevo di passare la palla a un determinato compagno di squadra e magari nel frattempo quel giocatore si era spostato in un’altra posizione, più scomoda e rischiosa per ricevere, Pierre capiva subito che non avrebbe dovuto dargliela e così decideva da solo per una soluzione di gioco migliore. Credo sia una cosa davvero rara per un bambino così piccolo: a quell’età si seguono alla lettera le indicazioni dell’allenatore, quasi senza pensare."