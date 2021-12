Dalla Francia – Il Marsiglia propone il rinnovo all’obiettivo Kamara

In Francia sono sicuri l'Olympique Marsiglia ha offerto il rinnovo di contratto a Kamara. Un rinnovo che potrebbe complicare i piani del Milan

Redazione Il Milanista

Il mercato di gennaio è alle porte. Per Maldini e Massara sarà l'occasione per rinforzare la rosa di Mister Pioli per lottare per lo scudetto. Il duo mercato proverà a prendere un difensore e un attaccante. Ma il mercato di gennaio decreterà anche quali giocatori potranno essere liberi di firmare di firmare un precontratto per la prossima stagione.

Una condizione che riguarda quei giocatori i cui contratti scadranno a giugno. Ne sa qualcosa il Milan con il caso Franck Kessié che rischia di passare a un altro club a zero. Ma per un giocatore che parte a zero, uno potrebbe arrivare all'ombra del Duomo con le stesse modalità. Maldini e Massara seguono con grandissimo interesse infatti la situazione di Boubacar Kamara. Il francese dal primo febbraio sarà libero di firmare il suo nuovo contratto con il suo prossimo club.

Il Milan aspetta il momento giusto per piazzare l'offerta migliore. Ma nelle ultime ore l'Olympique Marsiglia, club proprietario del cartellino del classe '99, avrebbe presentato una nuova offerta per il talento.

Secondo quanto riportato a le10sport.com sarebbe addirittura sceso in campo il presidente del club Pablo Longoria con un contratto di 5 anni. Kamara infatti sta disputando un'ottima stagione e perderlo sarebbe un grandissimo errore economico.

Nonostante l'offerta di Longoria Kamara vuole cambiare aria. Il centrocampista sogna infatti il salto di categoria e ha già rifiutato ogni possibile offerta arrivata da Marsiglia. Il Milan segue con molto interesse la situazione con la consapevolezza di poter ingaggiare un giocatore molto giovane e dal potenziale ancora tutto da sviluppare.

Senza dimenticare la base del progetto del Fondo Elliott che vuole assicurarsi i migliori giovani in circolazioni per competere sia in Italia che in Europa.