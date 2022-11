Marotta: “Nuovo stadio di Milano? Situazione di stallo, serve iter più fluido”

È da mesi ormai che non si fa altro che parlare del futuro di San Siro . Ad oggi non è ancora chiaro quale fine farà l’impianto milanese e dove sorgerà il nuovo stadio di Milan e Inter. In queste settimane si sta tenendo il dibattito pubblico proprio sulle sorti del Meazza e la speranza è di arrivare presto a una decisione che possa accontentare la maggioranza.

Oggi Beppe Marotta, ad nerazzurro, ha parlato a Radio Anch'io lo sport su RadioRai. Su San Siro ha detto: "Il nuovo stadio di Milano? La fotografia generale è che noi siamo il fanalino di coda, continuiamo a dirlo, ci sono solo quattro stadi di proprietà, abbiamo stadi con un'età media di 60 anni, questo significa che, al di là della precarietà e delle problematiche sulla sicurezza, questa situazione sugli stadi intesi come asset patrimoniali delle società - che servono per aumentare i ricavi - in Italia è un aspetto altamente negativo. Per quanto riguarda lo stadio di Milano, bisognerebbe avere un iter più fluido, anziché impattare con la burocrazia. La situazione, che da noi è curata dal collega Antonello, è di stallo, spero si possa risolvere".