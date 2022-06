Marotta: “Decisivo il derby di ritorno, abbiamo dominato per 70′ ma…”

Il duello stracittadino tra le milanesi ha animato l'ultima edizione della Serie A. Ad aggiudicarsi il titolo sono stati i ragazzi di Stefano Pioli con merito, idee e cuore. Fino all'ultima giornata il Milan ha dovuto guardare con attenzione ai risultati dei cugini nerazzurri, una valida avversaria alla ricerca del secondo Scudetto consecutivo dopo quello vinto da Conte nel 2020/21. Il Diavolo però ha conquistato il vantaggio decisivo nella sfida che necessitava di un recupero dopo un lungo rinvio. Quella dei nerazzurri al Dall'Ara contro il Bologna , dove gli emiliani si sono imposti per 2-1 , complice anche un errore grave di Ionut Radu. Da quel momento i rossoneri hanno avuto il destino nelle proprie mani e non hanno mancato l'occasione di regalare il 19° scudetto ai tifosi .

Se una metà di Milano sorride, l'altra si rammarica, non può essere altrimenti al termine di una battaglia così. Nello speciale del campionato di Dazn, Beppe Marotta , ha espresso la sua opinione in merito allo Scudetto perso. La partita sulla quale torna a parlare il dirigente nerazzurro è il derby di ritorno che considera il momento decisivo che ha cambiato la stagione in favore del Milan. Queste le parole di Marotta all'emittente televisiva:

"È stato affascinante, un duello che ha infiammato l’ultima stagione. Per 70', a giudizio anche dei critici più severi, avevamo dimostrato di essere i vincenti del derby di ritorno. Si dice mors tua vita mea, non abbiamo azzannato il campionato e dopo abbiamo fatto 7 punti in 7 partite, l’analisi cruda di un periodo che poi ha inciso nel nostro percorso e destino finale. Il Milan è stato bravo a sfruttare il suo trend positivo, aumentando certezza e consapevolezza in quello che stavano facendo. Supercoppa? Non immaginavamo di superare i bianconeri, li abbiamo superati con merito e abbiamo messo un trofeo nella nostra bacheca e che arricchisce quelli già vinti".