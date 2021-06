Marotta: “La dinamica faceva pensare il peggio. Kjaer? Intervento importante”

Ecco le parole di Beppe Marotta

L'Amministratore Delegato dell'Inter Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni della Rai per commentare il terribile pomeriggio che gli amanti del calcio hanno passato durante il match di Euro202 tra Danimarca e Finlandia quando, a pochi minuti dalla fine della prima frazione di gioco, l'interista Eriksen si accascia a terra e inizia una dura battaglia tra al vita e la morte: "La dinamica faceva presagire qualcosa di drammatico, fortunatamente non è stato così grazie all'intervento dei compagni e della struttura sanitaria dello stadio. Per ora Christian è nelle mani della Federcalcio danese, i nostri medici da subito si sono messi in contatto con i colleghi. Speriamo possa risolvere questi problemi di salute. Dal mondo del calcio c'è stato grande affetto per noi e per Christian. L'esultanza di Lukaku? Eriksen ha mandato un messaggio nella nostra chat interna, che dimostra il grande affiatamento che c'è nel gruppo squadra Inter".

Il dirigente nerazzurro è poi intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole all'emittente satellitare: "La cosa più bella è che ci ha mandato un messaggio nella nostra chat in cui ci rassicurava e in cui si augurava di tornare presto. La dinamica di ciò che è successo lasciava presagire qualcosa di drammatico, menomale non è stato così. Christian sta molto meglio. Siamo qui a commentare un pomeriggio di grande trepidazione paura, ma che si è concluso con una situazione lieta e positiva per tutti. Non posso e non voglio entrare nel merito, dato che il calciatore è in nazionale. Giusto che siano loro a diramare comunicati. Posso dire che verranno fatte le opportune valutazioni. L'intervento di Kjaer è stato sicuramente molto importante. Così come quello della struttura sanitaria presente allo stadio. E oggi così possiamo raccontare quello che è successo e che invece faceva presagire cose drammatiche".