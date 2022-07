Sconcerti: “Maglie del Milan senza scudetto? Colpa della fretta e…”

"L’infortunio del Milan sulle maglie ha una spiegazione ma non una giustificazione. Senza lo scudetto la maglia dei campioni d’Italia non ha senso perché non ha un’età nè un merito. E’ una maglia nuova qualunque. Un infortunio senza precedenti figlio di una fretta industriale molto superficiale. Perchè questo è il punto: le maglie non crescono come l’erba, vanno pensate e cucite. Se vuoi una maglia i primi di luglio devi programmarla a inizio primavera. E questo ha fatto il Milan. Solerte e paradossalmente sfortunato. Non poteva in primavera avvalersi dello scudetto. Lo scudetto è da quasi cento anni il marchio di fabbrica del calcio italiano. Nessun’altra lega ha questo simbolo, è solo nostro.