Sconcerti: “Milan? Buon sorteggio ma non vuol dire risultato certo”

La sua analisi: "È stato un buon sorteggio, quasi il meglio ci si potesse aspettare. Inter e Milan, da seconde nel girone, hanno trovato Porto e Tottenham, cioè non le più forti fra gli avversari possibili. Il Napoli ha qualche rimpianto in più, l’Eintracht ha vinto l’ultima Europa League ed è quinto in campionato a cinque punti dal Bayern, ma la differenza con il Napoli sembra netta. Un buon sorteggio non significa risultato certo. Porto e Tottenham non sono inferiori a Inter e Milan, sono solo inferiori a Bayern, City e molti altri che potevano capitare.