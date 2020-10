MILANO – “Tra Ibra e Lukaku? Sono 2 campioni, ma avendo lavorato al Milan prenderei Ibra. Nonostante l’età quando gioca fa sempre la differenza dal punto di vista tecnico e della leadership in campo“, queste le parole di Mario Beretta, allenatore e consigliere FIGC in quota AIAC ed ex coordinatore del settore giovanile rossonero, ai microfoni di Radio Sportiva su Ibrahimovic e Lukaku.