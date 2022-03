Jankulosvki sul Milan: “La mano di Pioli si vede, sorpreso da Giroud..”

Marek Jankulovski, ex terzino rossonero, ha commentato così le possibilità del Milan di vincere lo scudetto

Redazione Il Milanista

Marek Jankulovski, ex terzino rossonero, ha commentato così le possibilità del Milan di vincere lo scudetto: "Questo Milan può giocarsela eccome. Mi ha fatto una grande impressione, mi sembrano un gruppo fantastico che può davvero vincere lo scudetto. Il mio Milan del 2011 aveva tanta esperienza europea, quindi fu quasi normale arrivare al titolo. Questo gruppo ne ha meno, ma compensa con la voglia e la qualità. E ottimi giovani che hanno un futuro. Alcuni di questi ragazzi, che sono da poco al Milan, possono andare avanti per 10-15 anni nella loro carriera. E auguro a loro di vincere. E poi ci sono quei due davanti, una garanzia assoluta. Giroud mi ha molto sorpreso. Ibra è il padre di tutto questo gruppo. Oltre a Leao che è molto, molto bravo. E non possono non parlare di chi oggi gioca, come me, a sinistra: Theo Hernandez è fortissimo."

.."Non c’è molto altro da aggiungere. In più la mano di Pioli si vede: è bravo e preparato. Se si è creato un gruppo come questo, che sembra unito, vincente, desideroso di andare fino in fondo, non può non esserci il merito dell’allenatore. Ma a volte soltanto il gruppo non può bastare per imporsi. Invece, questa squadra ha la mentalità per farcela e adesso c’è l’entusiasmo perché, forse, neppure i tifosi immaginavano una situazione così positiva".

Marek Jankulovski è un dirigente sportivo ed ex calciatore ceco, di ruolo difensore o centrocampista. Dopo aver disputato il Mondiale 2006 con la Nazionale ceca inizia la seconda stagione con la maglia rossonera da protagonista, inanellando una serie di prestazioni convincenti impreziosite da gol decisivi (come quello contro l'Ascoli) e spingendo l'allenatore Carlo Ancelotti a puntare su di lui in molte occasioni, diventando uno dei titolari inamovibili della squadra milanese. Gioca da titolare la finale della Champions League 2006-2007, vinta contro il Liverpool.