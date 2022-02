Marco Nosotti : “Evidente calo fisiologico per le milanesi!”

Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport, dagli studi televisivi ha detto la sua riguardo l' andamento di Inter e Milan.

CALO FISIOLOGICO – Nosotti su Sky ha detto la sua riguardo il momento delle due milanesi, in particolare dell’ Inter : "C’è un calo fisiologico nelle due milanesi. Il Milan è stato pericoloso e ha segnato, quando la supremazia territoriale è stata interpretata per come ci aveva abituato: gestione della palla, velocità e precisione. Bravi anche gli avversari delle milanesi. L’Inter ha il miglior attacco, ma mancano i gol. Il possesso palla che fa la squadra nerazzurra è dispendioso. Manca la gamba di un grandissimo giocatore in attacco, la scelta di Sanchez non ha pagato. Edin Dzeko viene a giocare ma gli manca l’attacco della profondità che non può darti lui da solo, è questo che manca".

Ennesima battuta di arresto per le milanesi che nelle ultime due uscite hanno raccolto solamente due punti. Ci sarà nuovamente la possibilità per gli uomini di Luciano Spalletti di riagganciare la vetta della classifica distante solamente 3 lunghezze. I partenopei affronteranno la Lazio all' Olimpico di Roma, in una gara non del tutto scontata. Gli uomini di Maurizio Sarri hanno dimostrato più volte di essere una squadra molto ostica per le grandi, come ad esempio la vittoria contro l' Inter all' ottava giornata ed il pareggio 2-2 contro la Dea. Siamo certi che Stefano Pioli già dal prossimo incontro dovrà far qualcosa, se vorrà lottare fino alle fine per lo scudetto e la CoppaItalia. I rossoneri infatti saranno impegnati martedì sera nelle semifinali di Coppa, proprio contro i cugini nerazzurri.