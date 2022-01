Marchisio: “Ibra e Quagliarella esempi per i più giovani”

Ecco le parole dell'ex centrocampista bianconero ai microfoni di sampdorianews.net

SULL'EX COMPAGNO RINCON - "Ho avuto la fortuna di conoscere Tomàs dentro e fuori dal campo. È una persona di cuore, un atleta con la testa all'italiana, all'europea, ancora prima di arrivare in serie A, sempre pronto al lavoro duro e al sacrificio. Lo ha dimostrato non soltanto alla Juventus ma in tutta la carriera, ha messo in evidenza la propria indole, quella del combattente, del "Generale", le qualità fisiche, caratteriali e tecniche del leader, del senatore, di chi dà il buon esempio di cosa significhi essere professionale e professionista, anche nei confronti dei colleghi più giovani".

Non è più un ragazzino ma punta a dimostrare il contrario. "Se si sta bene fisicamente l'età passa in secondo piano. Rincòn ha dimostrato di essere bravo a mantenere la testa allenata a livello agonistico, consentendo di vantare una giovinezza diversa da quella che si può risalire dalla carta d'identità. In campo si offre un rendimento di alto livello, come del resto si può parlare della carriera di Fabio Quagliarella, quando si ha una mentalità vincente, lo spirito di non mollare mai, la professionalità. In particolare quando bisogna raggiungere obiettivi importanti e il gruppo può trovarsi in difficoltà, il loro spessore umano e professionale fa la differenza. Sono convinto che Rincòn possa dare un apporto positivo alla Sampdoria e non solo."