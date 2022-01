Marchetti: “Lazetic? Se non fosse andato al Milan sarebbe già al Torino”

Il noto giornalista Luca Marchetti ha parlato del mercato del Milan. Sentite le sue parole ai microfoni Sky Sport.

Redazione Il Milanista

In esclusiva ai microfoni di Sky Sport ha parlato il noto giornalista sportivo Luca Marchetti che si è espresso riguardo al mercato del Milan sia in uscita che in entrata.

Le parole di Luca Marchetti a Sky Sport

“Marko Lazetic è stato in ballottaggio con Pietro Pellegri tra Torino e Milan. Se non fosse sbarcato in rossonero sarebbe andato in granata. Potrebbe non essere l’ultimo acquisto del Milan perchè la dirigenza milanista potrebbe puntare ad un colpo in difesa. Il nome uscito quest’oggi è quello di Malick Thiaw che è un classe 2001, dello Schalke 04 che chiede fra gli 8 e i 10 milioni di euro. Sul giocatore c’è anche l’interesse del Liverpool e questa concorrenza e la richiesta del club tedesco potrebbero essere degli ostacoli per il Milan. L’altro nome è quello di Esteve, classe 2002 del Montpellier”. Queste le parole del noto giornalista sportivo Luca Marchetti che si è espresso riguardo al mercato del Milan sia in uscita che in entrata in esclusiva ai microfoni di Sky Sport.

Le aperture dei maggiori quotidiani italiani

I maggiori quotidiani in Italia hanno aperto stamattina parlando di Dusan Vlahovic alla Juventus ma non solo. Per quanto riguarda il Milan, il quotidiano torinese Tuttosport ha scritto: "Occhi puntati su Ibra". Dalle parti di Milanello le attenzioni sono state tutte poste sul crac svedese che dopo il problema al tendine d'Achille accusato contro la Juventus nell'ultimo match prima della sosta è tornato e bisognerà vedere le sue condizioni. La Gazzetta dello Sport ha invece fatto il punto sul mercato dei rossoneri. "Un giovanissimo anche per la difesa. Avanti su Thiaw". Questo il titolo della Gazzetta dello Sport in merito all'interessamento di Paolo Maldini sul difensore tedesco classe 2001 di proprietà dello Shalke 04. Maldini vorrebbe Thiaw a titolo definitivo e non in prestito con diritto di riscatto. Questo secondo Tuttomercatoweb.com.