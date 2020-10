Marchegiani: “Leao? Forte da esterno, ma ha bisogno di fiducia”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport, al termine del match tra Milan e Roma, ha parlato Luca Marchegiani che ha parlato così di Rafael Leao: “Mi sta piacendo, mi piace in quel ruolo, è un giocatore che ha corsa, anche se per me può fare anche il vice Ibra. Contro lo Spezia ha fatto due gol ma non ha ricoperto il ruolo di prima punta in maniera ideale. Da esterno è molto forte, ha bisogno di fiducia, vale per tutti i giocatori. Nell’uno contro uno, negli strappi, ha tante qualità, giocando non può che migliorare“.