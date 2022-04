Lippi: “Bel duello Milan-Inter, Juve al di sotto delle attese”

L'ex ct dell'Italia campione del mondo del 2006, a Radio Anch'io Sport parla del finale di campionato e della lotta scudetto.

CORSA SCUDETTO:“E' un campionato sorprendente sia in testa e sia in coda. La lotta al vertice è avvincente con le due milanesi. Due squadre forti con ottimi giocatori, è ancora tutto in dubbio. Un leggero vantaggio per l’Inter visto il recupero da giocare. Il calendario non è scontato visto che ci sono squadre che lottano ancora per i propri obiettivi. Tutto è da decidere”.