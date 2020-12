MILANO – Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Matteo Marani. Il noto giornalista ha parlato della crescita di Sandro Tonali: “Passare dal Brescia al Milan la pressione è inevitabile, è andato crescendo, ha preso sicurezza. Uno che fa un primo anno in A come Tonali significa che ha spessore“. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<