Marani: “Tatarusanu? Inizio complesso, ma si è ripreso. Donnarumma è unico”

MILANO – Nel match di ieri sera tra Milan-Roma ha esordito Tatarusanu. Il portiere rumeno ha dovuto sostituire Donnarumma, out per Coronavirus. L’estremo difensore, in passato anche della Fiorentina e del Lione, ha però compiuto un grosso errore che ha portato al gol del pareggio di Edin Dzeko. Sulla questione portiere è intervenuto, a Sky Sport, Matteo Marani: “Donnarumma è un portiere unico, in questa stagione è il migliore della Serie A. Tatarusanu è partito con un errore molto penalizzante. Donnarumma è imprescindibile per il Milan, poi Tatarusanu si è un po’ ripreso, ma l’inizio è stato complesso”.