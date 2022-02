Marani: “Nella lotta Scudetto farei attenzione al rientro dei bianconeri”

Il noto giornalista Matteo Marani ha parlato a Tuttosport della lotta Scudetto. Sentite le sue parole al quotidiano torinese

A Tuttosport ha parlato Matteo Marani che ha detto: “Poche settimane fa, per sfuggire alle domande, Allegri aveva detto che lo scudetto della Juventus passava da un’impensabile fallimento di tutte le squadre davanti. Nelle ultime sei partite il Milan ha vinto due volte, Inter e Atalanta appena una. Il Napoli arriva da due pareggi consecutivi. La Juventus ha chiuso il 2021 a 12 punti dalla vetta, ma ora sono 7. Nelle prossime tre gare troverà Spezia, Sampdoria e Salernitana, sfide alla sua portata. Ha dunque la possibilità concreta di allungare il filotto di risultati e di provare ad accorciare su Milan e Inter, che incontrerà nel decisivo weekend del 3 aprile dopo il trittico ricordato. La Juventus è in corsa per il campionato ed è in semifinale di Coppa Italia. Se ci fosse stato Vlahovic sin dal primo giorno, la Juventus non sarebbe certo a rincorrere. Lo dicono i numeri”.

Arrigo Sarri ha invece parlato del derby in programma martedì

"Cominciamo dal Milan, che a mio avviso sta facendo un’ottima stagione. Se guardiamo agli investimenti fatti sul mercato, che sono stati pochi perché la priorità è stata giustamente data al bilancio, e al gruppo di giocatori in generale, mi sento di dire che il Milan sta andando oltre le aspettative.Se il Milan vincesse lo scudetto, sarebbe un’impresa storica. Io credo che ce la possano fare, magari partendo da una grande prestazione nel derby di Coppa Italia. L'Inter resta la favorita ma le troppe partite non fanno bene. Ne hanno fatte sei in venti giorni. Adesso i nerazzurri sono in un momento difficile, segnano poco, c’è qualche giocatore, tipo Brozovic o Perisic, non in grande forma. Diciamo che la squadra sta respirando". Queste le parole di Arrigo Sarri alla Gazzetta dello Sport.

Un ex calciatore ha parlato di lotta Scudetto includendo anche il Napoli nella corsa

L'ex attaccante di Napoli e Lazio Bruno Giordano ha parlato al Mattino e ha detto: “Il Napoli c’è. Il problema sono stati gli infortuni, a Cagliari è stato pagato il prezzo per questo. Non puoi sempre spremere gli stessi calciatori. Puoi farlo nel breve termine, ma poi il prezzo lo paghi. Il campionato è equilibrato, la lotta scudetto sarà intorno agli 84-85 punti anche perché per la prima volta non ci sono ancora già squadre retrocesse. La Salernitana è il Genoa possono credere alla permanenza in Serie A”.