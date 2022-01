Marani: “Questo è un Milan convincente, in tanti sono cresciuti”

Il noto giornalista Matteo Marani ha parlato del Milan e della crescita di molti giocatori. Sentite le sue parole.

Negli studi di Sky Sportha parlato il noto giornalista Matteo Marani. Nei suoi discorsi il Milan e la crescita dei rossoneri negli ultimi due anni. "Tanti singoli sono cresciuti, come Theo Hernandez che è più attento anche in fase difensiva. Il Milan sta bene, ha recuperato alcuni giocatori e così sono arrivate tre vittorie di fila. E' un Milan convincente". Queste le parole di Matteo Marani a Sky Sport sul Milan. Parole di elogio al progetto rossonero targato Paolo Maldini e Massara.

Sempre negli studi di Sky Sport è intervenuto Fabio Tavelli. Tavelli attualmente è editorialista del Giornale di Brescia e sulla lotta Scudetto che comprende sia Inter che Milan ha detto: “L’Inter è più forte del Milan ma non nettamente. Il Milan ha una grande rosa, ha tanta gioventù, Pioli è veramente bravissimo, sta parlando quasi da uomo di stato, ricordiamo che era stato messo alla porta e chi non ha aperto quella porta per farlo uscire è stato bravissimo. Il Milan è in prima fila per lo scudetto accanto all’Inter che rimane in pole position, ma se i nerazzurri dovessero avere qualche difficoltà i rossoneri sono i primi che possono approfittarne ne sono convinto”. Queste le parole del giornalista e editorialista del Giornale di Brescia Fabio Tavelli parlando di Milan.