Marani: “Milan organizzato anche senza Ibrahimovic”

MILANO – Tra gli argomenti affrontati nel salotto di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato anche del Milan. Ecco le sue parole in vista del match di questa sera: “Il Milan contro il Rio Ave si gioca tanto anche per la fiducia in sè stesso. I rossoneri devono avere l’obiettivo della Champions e non sarà facile. Stasera è importante per un clima positivo per poter lavorare con serenità. Il Milan senza Ibrahimovic è comunque organizzato, che ha valorizzato dei giocatori che sembravano persi nel tempo. Il Milan ha un bel centrocampo, che è difficile da superare”.