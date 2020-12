Marani: “Milan? Non la più forte ma è quella con l’ambiente più forte”

MILANO – Nel salotto di Sky Sport è intervenuto il noto giornalista Matteo Marani, il quale ha parlato del momento dei rossoneri. Ecco le sue parole: “Non ritengo il Milan la squadra più forte, ma certamente è quella che ha l’ambiente più forte, ha la miglior coesione, è molto sereno, tutti quanti stanno rendendo al loro livello e anche sopra. Kessié ora forse è il più forte centrocampista di tutto il panorama, sono tutti più convinti e in sicurezza“. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA