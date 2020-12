Marani: “Il Milan accanto a Ibrahimovic è cresciuto, ma è grande merito di Pioli

MILANO – Dagli studi di Sky Sport è intervenuto Matteo Marani il quale ha commentato la frase di Pioli sulla lotta scudetto del Milan. Ecco cosa ha detto il giornalista: “Mi piace il condottiero Pioli, è anche realista. Credo anche io che Juventus, Inter e Napoli complessivamente abbiano qualcosa in più, ma con questo messaggio lui custodisce molto bene anche il suo ambiente e quello che ha costruito. Penso sia un momento molto bello, era impensabile un anno fa quando Stefano Pioli sedeva sulla panchina del Milan in un momento di grande difficoltà. Accanto ad Ibra è cresciuto tutto il Milan e questo è grande merito di Pioli“. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA